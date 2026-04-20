В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о еще двух сериях взрывов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.