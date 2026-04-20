20:33 20.04.2026
ВСУ угрожали солдатам своими же дронами из-за отказа идти на штурм

Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен троих украинских военнослужащих в районе населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области.
  • Украинский военнопленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Ситник рассказал, что командование угрожало ему и другим мобилизованным ударами своих же FPV-дронов из-за отказа идти на штурм.
  • Пленный добавил, что их подразделение оставило на позициях тела убитых сослуживцев, а провизии для них не было.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Ситник рассказал, что командование бригады угрожало ему и другим мобилизованным ударами своих же FPV-дронов, если они не пойдут на штурм.
Видео беседы с украинскими военнопленными есть в распоряжении РИА Новости.
"Нас там держали, грязными, вонючими, около четырех месяцев. Начальство выходило по рации, угрожали, говорили идите штурмуйте, если не пойдем, то нас FPV-дронами свои же и убьют", - рассказал Сергей.
Военнослужащие группировки войск "Запад" взяли в плен троих украинских военнослужащих в районе населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области, где они сидели на позициях без провизии, брошенные вместе с телами убитых сослуживцев.
"Везде были российские солдаты, наших было много погибших… уже тела начали разлагаться. Никому до них не было дела, провизии никакой не было, и мы решили сдаться в плен", - подытожил пленный.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Украина провалила закупку наземных беспилотников для ВСУ, заявили в Раде
Вчера, 16:42
 
