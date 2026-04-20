ВСУ угрожали солдатам своими же дронами из-за отказа идти на штурм

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Ситник рассказал, что командование бригады угрожало ему и другим мобилизованным ударами своих же FPV-дронов, если они не пойдут на штурм.
Видео беседы с украинскими военнопленными есть в распоряжении РИА Новости.
"Нас там держали, грязными, вонючими, около четырех месяцев. Начальство выходило по рации, угрожали, говорили идите штурмуйте, если не пойдем, то нас FPV-дронами свои же и убьют", - рассказал Сергей.
Военнослужащие группировки войск "Запад" взяли в плен троих украинских военнослужащих в районе населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области, где они сидели на позициях без провизии, брошенные вместе с телами убитых сослуживцев.
"Везде были российские солдаты, наших было много погибших… уже тела начали разлагаться. Никому до них не было дела, провизии никакой не было, и мы решили сдаться в плен", - подытожил пленный.