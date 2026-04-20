В Херсонской области ВСУ ударами БПЛА повредили машину скорой помощи - РИА Новости, 20.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 20.04.2026
В Херсонской области ВСУ ударами БПЛА повредили машину скорой помощи

Сальдо: ВСУ повредили машину скорой помощи и здание кафе в Херсонской области

Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области повреждены машина скорой помощи и здание кафе в результате ударов ВСУ.
  • Повреждения также получили несколько автомобилей, здание школы, жилой дом, складское помещение и другие объекты.
  • Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Машина скорой помощи и здание кафе повреждены ударами ВСУ в Херсонской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Обстрелами и ударами БПЛА повреждены: два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, грузовой автомобиль и жилой дом в Счастливом, складское помещение в Скадовске", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Кроме того, по его словам, под удары противника попали нефункционирующая насосная станция в Тополёвке, кафе в Каховке, административное здание в Виноградове, грузовой автомобиль в Раздольном, продовольственный магазин в Обрывке, частные дома и автомобили в Цукурах.
"Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет", - уточнил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
