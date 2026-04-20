Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Результаты встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Берлине демонстрируют, что Германия не стремится к миру и игнорирует историческую ответственность, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Затягивание страны в украинский конфликт на фоне упадка ее экономики и общества представляет собой опасную эскалацию, которая подпитывает бесконечное противостояние вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию", — написал он в соцсети X.
"Конечно, самая серьезная угроза заключается в том, что это чревато более широкой эскалацией, и все это напоминает тот самый милитаризм, от которого Германия должна была отказаться после 1945 года", — заключил он.
Во вторник в Берлине прошла встреча Зеленского и Мерца в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер объявил, что страны договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.