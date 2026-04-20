Рейтинг@Mail.ru
Произошедшее во время встречи Зеленского и Мерца шокировало журналиста - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.04.2026 (обновлено: 16:53 20.04.2026)
Произошедшее во время встречи Зеленского и Мерца шокировало журналиста

Боуз: итоги встречи Зеленского и Мерца показали отсутствие стремления ФРГ к миру

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что результаты встречи Владимира Зеленского и Фридриха Мерца демонстрируют нежелание Германии стремиться к миру и игнорирование ею исторической ответственности.
  • Боуз отметил, что канцлер ФРГ сосредоточен на накачивании Украины оружием, а не на мирном урегулировании, что напоминает милитаризм, от которого Германия должна была отказаться после 1945 года.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Результаты встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Берлине демонстрируют, что Германия не стремится к миру и игнорирует историческую ответственность, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Затягивание страны в украинский конфликт на фоне упадка ее экономики и общества представляет собой опасную эскалацию, которая подпитывает бесконечное противостояние вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию", — написал он в соцсети X.
Журналист отметил, что Берлин вместо того, чтобы сосредоточиться на переговорах ради прекращения кровопролития, направляет десятки миллиардов евро на поддержание конфликта, который для Киева становится все более безнадежным.
"Конечно, самая серьезная угроза заключается в том, что это чревато более широкой эскалацией, и все это напоминает тот самый милитаризм, от которого Германия должна была отказаться после 1945 года", — заключил он.
Во вторник в Берлине прошла встреча Зеленского и Мерца в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер объявил, что страны договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Помимо этого, во время совместной пресс-конференции Зеленский вновь потребовал принять Украину в Евросоюз. Он подчеркнул, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзФридрих МерцГерманияБерлин (город)Чей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала