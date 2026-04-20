Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки клубок спутанных волос

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки плотный клубок спутанных волос, сейчас ребенок уже может нормально питаться, в ближайшее время пациентку выпишут домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, девочка поступила в Подольскую детскую больницу с жалобами на продолжительное отсутствие аппетита. Еда перестала приносить ей удовольствие, после каждого приема пищи возникало странное и стойкое чувство переполненного желудка. В ходе обследования врачи выяснили, что желудок пациентки был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос — трихобезоаром. Именно он не давал проходить пище, растягивая стенки желудка.

« "Медикаментозно такую проблему не решить. Промедление грозило кишечной непроходимостью. В срочном порядке через небольшой разрез мы успешно извлекли инородное тело. Тот самый трихобезоар, который успел слежаться в точный слепок полости желудка", – прокомментировала детский хирург Подольской детской больницы Алиса Королева, слова которой приводятся в сообщении.