Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки клубок спутанных волос

16:14 20.04.2026 (обновлено: 16:17 20.04.2026)
В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки клубок спутанных волос

© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки плотный клубок спутанных волос.
  • В ближайшее время ее выпишут домой.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки плотный клубок спутанных волос, сейчас ребенок уже может нормально питаться, в ближайшее время пациентку выпишут домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, девочка поступила в Подольскую детскую больницу с жалобами на продолжительное отсутствие аппетита. Еда перестала приносить ей удовольствие, после каждого приема пищи возникало странное и стойкое чувство переполненного желудка. В ходе обследования врачи выяснили, что желудок пациентки был на две трети заполнен плотным клубком из спутанных волос — трихобезоаром. Именно он не давал проходить пище, растягивая стенки желудка.
"Медикаментозно такую проблему не решить. Промедление грозило кишечной непроходимостью. В срочном порядке через небольшой разрез мы успешно извлекли инородное тело. Тот самый трихобезоар, который успел слежаться в точный слепок полости желудка", – прокомментировала детский хирург Подольской детской больницы Алиса Королева, слова которой приводятся в сообщении.
По данным минздрава региона, уже на вторые сутки девочку перевели из реанимации в обычную палату. Она начала пить сама, еще через день – нормально питаться. В ближайшее время пациентку выпишут домой.
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Подмосковные врачи спасли девочку, проглотившую иглу
17 ноября 2025, 14:57
 
