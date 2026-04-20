В Приморье спасли мужчину, пережившего две клинические смерти за 15 минут - РИА Новости, 20.04.2026
04:23 20.04.2026 (обновлено: 11:37 20.04.2026)
В Приморье спасли мужчину, пережившего две клинические смерти за 15 минут

Хирурги во время операции . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину 42 лет с острым инфарктом спасли приморские врачи.
  • Во время транспортировки и в процессе 15-минутной операции пациент дважды переживал состояние клинической смерти.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Мужчину с острым инфарктом, дважды впадавшего в состояние клинической смерти за 15 минут операции, спасли приморские врачи, сообщает минздрав Приморья.
У мужчины 42 лет с острым инфарктом сердце несколько раз останавливалось из-за тромба ещё в машине скорой. Медикам приходилось его реанимировать. В больнице пациенту восстановили кровоток с помощью конструкции, расширяющей сосуд. Операция заняла около 15 минут.
"Во время вмешательства пациент пережил ещё два эпизода клинической смерти – сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления", – говорится в сообщении минздрава Приморья.
Первая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
2 марта, 12:42
 
