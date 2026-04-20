В Приморье спасли мужчину, пережившего две клинические смерти за 15 минут

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Мужчину с острым инфарктом, дважды впадавшего в состояние клинической смерти за 15 минут операции, спасли приморские врачи, сообщает минздрав Приморья.
У мужчины 42 лет с острым инфарктом сердце несколько раз останавливалось из-за тромба ещё в машине скорой. Медикам приходилось его реанимировать. В больнице пациенту восстановили кровоток с помощью конструкции, расширяющей сосуд. Операция заняла около 15 минут.
"Во время вмешательства пациент пережил ещё два эпизода клинической смерти – сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления", – говорится в сообщении минздрава Приморья.