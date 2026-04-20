Волейболисты "Локомотива" обыграли "Зенит" в матче серии за бронзу ЧР

- Новосибирский «Локомотив» выиграл у петербургского «Зенита» в первом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
- Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3-0, счет в серии стал 1-0 в пользу «Локомотива».
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" выиграл у петербургского "Зенита" в первом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3-0 (30:28, 27:25, 25:19).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива". Вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге 22 апреля.
Петербургский "Зенит" является трехкратным серебряным призером чемпионата России, команда ни разу не брала бронзу. "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2019/20, также на счету клуба из Новосибирска две серебряные и три бронзовые медали.
