© REUTERS / Jonathan Drake Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг

Пентагон: 415 американских военных пострадали при операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе американо-израильской операции против Ирана пострадало 415 военных США, утверждают в Пентагоне.

Ранения получили 63 человека в военно-морском флоте, 62 — в военно-воздушных силах, 19 — в морской пехоте и 271 — в сухопутных войсках.

Число погибших остается неизменным — 13 человек.

НЬЮ-ЙОРК, 20 апр - РИА Новости. Уже 415 военных США получили ранения в ходе американо-израильской операции против Ирана, утверждают в Пентагоне.

Число пострадавших увеличилось на фоне ранее объявленного временного прекращения огня, при этом в статистике Пентагона не указано, при каких условиях и когда военные США получили ранения.

Согласно обновленным данным, в военно-морском флоте зафиксированы 63 раненых, в военно-воздушных силах - 62, в морской пехоте - 19, в сухопутных войсках - 271.

Среди пострадавших 230 мужчин и 38 женщин. По еще троим военным данных нет.

Число погибших остается неизменным - 13 человек.