21:58 20.04.2026
Пентагон: 415 американских военных пострадали при операции против Ирана

Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе американо-израильской операции против Ирана пострадало 415 военных США, утверждают в Пентагоне.
  • Ранения получили 63 человека в военно-морском флоте, 62 — в военно-воздушных силах, 19 — в морской пехоте и 271 — в сухопутных войсках.
  • Число погибших остается неизменным — 13 человек.
НЬЮ-ЙОРК, 20 апр - РИА Новости. Уже 415 военных США получили ранения в ходе американо-израильской операции против Ирана, утверждают в Пентагоне.
Число пострадавших увеличилось на фоне ранее объявленного временного прекращения огня, при этом в статистике Пентагона не указано, при каких условиях и когда военные США получили ранения.
Согласно обновленным данным, в военно-морском флоте зафиксированы 63 раненых, в военно-воздушных силах - 62, в морской пехоте - 19, в сухопутных войсках - 271.
Среди пострадавших 230 мужчин и 38 женщин. По еще троим военным данных нет.
Число погибших остается неизменным - 13 человек.
В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) еще 4 марта заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. А по оценке вооруженных сил Ирана на конец марта, США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке убитыми от 600 до 800 человек, ранеными - около 5 тысяч.
В миреСШАИранИзраильМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
