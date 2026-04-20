Пентагон: 415 американских военных пострадали при операции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 20 апр - РИА Новости. Уже 415 военных США получили ранения в ходе американо-израильской операции против Ирана, утверждают в Пентагоне.
Согласно обновленным данным, в военно-морском флоте зафиксированы 63 раненых, в военно-воздушных силах - 62, в морской пехоте - 19, в сухопутных войсках - 271.
Среди пострадавших 230 мужчин и 38 женщин. По еще троим военным данных нет.
Число погибших остается неизменным - 13 человек.
В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) еще 4 марта заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. А по оценке вооруженных сил Ирана на конец марта, США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке убитыми от 600 до 800 человек, ранеными - около 5 тысяч.