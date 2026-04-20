Глава "Росинкаса" Верейкин: "белые" банкоматы будут бесплатными для россиян

Количество банкоматов в России – от Калининграда до Владивостока – сейчас находится на минимуме с 2010 года, а вот наличных меньше не стало: "под подушкой" у россиян хранятся рекордные 17 триллионов рублей. Чтобы обеспечить доступность наличных, в России решили запустить "белые" банкоматы, рассказал в интервью РИА Новости глава "Росинкаса" Банка России Сергей Верейкин. Также он раскрыл, где такие устройства появятся в первую очередь, когда в стране наступает пик спроса на наличные, будут ли использовать беспилотники для доставки ценностей, и что могут перевозить инкассаторы. Беседовала Татьяна Умрихина.

— Россияне в повседневной жизни достаточно активно переходят на безналичные расчеты, как это сказывается на вашей работе? В каких регионах сильнее всего снижается объем перевозимых наличных?

— Мы видим наиболее существенное снижение перевозок – и по количеству, и по объемам – на Дальнем Востоке и в северной части России. И это вполне объяснимо: инфраструктура налично-денежного обращения требует значительных финансовых затрат. Банкам становится невыгодно содержать банкоматы в небольших населенных пунктах, удаленных от крупных городов. А наличные с этих территорий никуда не уходят, напротив, они там активно обращаются.

Что важно – из–за сокращения инфраструктуры не только граждане и бизнес испытывают неудобства и несут расходы, но и государство. Получается, что эти деньги выведены из финансовой системы страны, а могли бы работать на экономику.

— Когда наблюдается пик спроса на наличные у россиян?

— Это зависит от сезона и специфики региона. Понятно, что в летние периоды есть больший запрос на наличные в курортных и туристических зонах: на Алтае, на Байкале, в Карелии, а также на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Отправляясь в отпуск, россияне берут с собой бумажные деньги. Что касается общего тренда, то самый горячий период у нас – это предновогодние дни, спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре.

— Как часто сейчас пополняются банкоматы в России?

— Частота пополнения зависит от логистики – того, насколько "умно" они обслуживаются. Сейчас банки направляют в "Росинкас" заявки на обслуживание банкоматов, когда в этом есть формальная необходимость. Если бы мы сами определяли график заездов, то могли бы сэкономить на грамотном построении маршрутной сети.

"Росинкас"запустил эксперимент в Тамбовской области с региональными банками, будет создана сеть небанковских, так называемых "белых" банкоматов. Мы как единый оператор будем их обслуживать, а банки – платить нам небольшую абонентскую плату.

— Почему банкоматы "белые"?

— Это сложившаяся терминология в мировой практике: белые банкоматы, на которых нет соответствующего бренда, ассоциируются именно с небанковской сетью.

Для населения услуги таких платежных терминалов будут бесплатными. Мы же снизим стоимость одного заезда за счет оптимизации маршрутов: сократятся расходы на обслуживание машин, бензин, на эффективность работы инкассаторских бригад. В свою очередь, банки смогут сократить издержки на содержание своих банкоматных сетей.

По оценкам регуляторов зарубежных стран, которые уже пошли по этому пути, экономия банков составляет порядка 25-30%. Получается стратегия win-win-win (выигрышная для всех – ред.).

— "Белая" сеть не исключает наличие у банков своих устройств самообслуживания?

— Они смогут подключаться к нашей сети только там, где сочтут необходимым. "Белые" банкоматы больше ориентированы на отдаленные и труднодоступные регионы – те, где организациям поодиночке точно невыгодно и нерентабельно содержать свою сеть.

— Какой эффект ожидаете от реализации этой инициативы?

— Для нас как инкассаторской компании Банка России основная задача – обеспечить доступность наличных. Мы сейчас видим, что в населенных пунктах численностью 15-20 тысяч человек нередко работают всего один-два банкомата. Уже есть случаи, когда люди отдают личные карты тому, кто едет в районный центр, чтобы снять наличные – это неправильно. Если у людей есть карты, на которые начисляются социальные выплаты, зарплаты, пенсии, то должна быть и инфраструктура.

— Банкоматы для "белой" сети будут новыми?

— Это могут быть и те терминалы, которые сейчас установлены. Нет необходимости выбрасывать старые, нормально работающие, и покупать новые – мы очень рачительно к этому относимся.

— Несколько лет назад тестировалась доставка наличных с помощью беспилотников. Планируете ли вы их использовать?

— Мы вообще очень внимательно относимся к новым технологиям, отслеживаем все перспективные новинки, но у нас в приоритете безопасность находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов. На сегодняшний день нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или целой бригадой с бронежилетами и другими средствами защиты. К тому же деньги и другие ценности, которые мы перевозим, довольно тяжелые. Беспилотник может их даже не поднять, что уж говорить об эффективности таких полетов.

— Инкассаторы перевозят только деньги или есть и другие ценные грузы?

— У нас есть контракты и на перевозку драгоценных металлов, опасных грузов, лекарственных препаратов, бюллетеней для голосования, а также экзаменационных билетов по ЕГЭ. Но специализируемся мы на купюрах и монетах.

— Обычный человек может заказать инкассаторскую службу?

— Да, может, но только через свой банк. Мы приедем туда, где клиент получил сумму, и можем отвезти ее в место проведения сделки – в другой банк, например. Стоимость будет зависеть от времени, в течение которого будет задействована инкассаторская бригада.

— Как стать инкассатором, нужно специально учиться?

— Во-первых, нужно иметь крепкую физическую форму, потому что снаряжение довольно тяжелое. Бронежилет, рация, обмундирование, оружие – все это около семи-десяти килограммов. Плюс ценности – сумки или банкоматные кассеты, которые переносят инкассаторы.

Еще нужно иметь опыт обращения с оружием и быть готовым к работе с техникой: обслуживать банкоматы и терминалы. Этому мы, конечно, обучим, но без минимальных технических способностей не обойтись.

— Все-таки инкассатор – это не женская профессия? Или есть сотрудницы, которые работают в этой должности?