Спасатели в тайге определяют, как будут дальше искать семью Усольцевых

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выезд спасателей в тайгу на поиски семьи Усольцевых не является возобновлением активной фазы, это необходимо для определения дальнейшей работы, рассказала доброволец пресс-службы отряда "ЛизаАлерт" в Красноярском крае Серафима Чооду.

В понедельник сообщалось, что спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") за три дня поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи. Отмечалось, что поиски результатов не дали, спасатели вернулись в подразделение.

"Выезд - это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ", - сообщает 360.ru со ссылкой на Серафиму Чооду.

В пятницу краевые спасатели сообщили, что по заявке следователей вновь приступили к поискам пропавшей семьи, они проходили с 17 по 19 апреля. Также ранее представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду сообщала РИА Новости, что условия возобновления активных поисков будут оценены в мае сотрудниками различных служб.