19:11 20.04.2026
Спасатели в тайге определяют, как будут дальше искать семью Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выезд спасателей в тайгу на поиски семьи Усольцевых не является возобновлением активной фазы, это необходимо для определения дальнейшей работы, рассказала доброволец пресс-службы отряда "ЛизаАлерт" в Красноярском крае Серафима Чооду.
В понедельник сообщалось, что спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") за три дня поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи. Отмечалось, что поиски результатов не дали, спасатели вернулись в подразделение.
"Выезд - это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ", - сообщает 360.ru со ссылкой на Серафиму Чооду.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что по заявке следователей вновь приступили к поискам пропавшей семьи, они проходили с 17 по 19 апреля. Также ранее представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду сообщала РИА Новости, что условия возобновления активных поисков будут оценены в мае сотрудниками различных служб.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
