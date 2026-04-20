В Северной Каролине в США два человека погибли при перестрелке

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Два человека погибли, еще несколько получили ранения при стрельбе в Северной Каролине в США, сообщает местное бюро расследований.

Инцидент произошел в понедельник в городе Уинстон-Сейлем. По данным полиции, "запланированная драка" переросла в перестрелку. В ЧП участвовали и несовершеннолетние.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, двое погибли", – пишет бюро в Facebook*.