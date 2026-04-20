Рейтинг@Mail.ru
США проведут второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном в четверг - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 20.04.2026
США проведут второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном в четверг

Госдеп: США проведут второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном в четверг

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США проведут второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном в четверг, 23 апреля, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
Ранее в апреле послы Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Муавад провели первые за несколько десятилетий прямые переговоры. Встреча прошла в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты примут второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном в четверг, 23 апреля", – сказали агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
В миреИзраильЛиванСШАМарко РубиоДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала