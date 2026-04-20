США проведут второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США проведут второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном в четверг, 23 апреля, сообщил Госдеп.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США проведут второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном в четверг, 23 апреля, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
Ранее в апреле послы Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Муавад провели первые за несколько десятилетий прямые переговоры. Встреча прошла в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты примут второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном в четверг, 23 апреля", – сказали агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.