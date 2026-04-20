Бразильская триатлонистка утонула в США

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла в возрасте 38 лет во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.

Трагедия произошла в субботу на озере Вудлендс в штате Техас . Прибывшие на место спасательные бригады обнаружили тело спортсменки на глубине трех метров.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим сотрудников экстренных служб за оказанную помощь", - говорится в заявлении организаторов в соцсети Facebook*.

Араужо была журналисткой, имела высшее образование в области политологии, маркетинга и связей с общественностью, а также работала диджеем.