Бразильская триатлонистка утонула в США - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
15:11 20.04.2026 (обновлено: 15:52 20.04.2026)
Бразильская триатлонистка утонула в США

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула на этапе Ironman в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла в возрасте 38 лет во время плавательного этапа турнира Ironman в США.
  • Трагедия произошла на озере Вудлендс в штате Техас.
  • Тело спортсменки было обнаружено на глубине трех метров.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла в возрасте 38 лет во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.
Трагедия произошла в субботу на озере Вудлендс в штате Техас. Прибывшие на место спасательные бригады обнаружили тело спортсменки на глубине трех метров.
"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим сотрудников экстренных служб за оказанную помощь", - говорится в заявлении организаторов в соцсети Facebook*.
Араужо была журналисткой, имела высшее образование в области политологии, маркетинга и связей с общественностью, а также работала диджеем.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
