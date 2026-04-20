СМИ: в Пентагоне нарастает конфликт между Хегсетом и министром армии США
12:52 20.04.2026 (обновлено: 12:55 20.04.2026)
WSJ: в Пентагоне нарастает конфликт между Хегсетом и министром армии США

Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между шефом Пентагона Питом Хегсетом и министром армии США Дэном Дрисколлом возник открытый конфликт.
  • Первые серьезные трения между Хегсетом и Дрисколлом произошли после предложения Дрисколла организовать визит президента США к военным, которое было резко оборвано Хегсетом.
  • Конфликт обострился из-за кадровых споров и недовольства Хегсетом растущим влиянием Дрисколла.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Отношения между шефом Пентагона Питом Хегсетом и министром армии США Дэном Дрисколлом, которые многие с самого начала оценивали как напряженные, со временем переросли в открытый конфликт, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным газеты, первые серьезные трения возникли вскоре после прихода Дрисколла в Пентагон в начале 2025 года. Тогда он предложил организовать визит президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса к военным для обсуждения реформ армии, однако Хегсет резко его оборвал и дал понять, что решения в ведомстве принимает он.
"Хегсет повысил голос, заявив Дрисколлу, что именно он, Хегсет, главный, и велел ему не выходить за рамки своих полномочий", - отмечает газета, описывая один из первых конфликтов между ними.
Как отмечает издание, в дальнейшем "напряженность только усиливалась". Одной из причин стали кадровые споры в армии, включая увольнение начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа и разногласия вокруг списка офицеров, представленных к повышению. По словам источников, Хегсет также был недоволен растущим влиянием Дрисколла, которого в администрации считали близким к Вэнсу.
WSJ пишет, что противостояние обострилось еще сильнее после того, как Трамп направил Дрисколла на Украину для содействия переговорам по урегулированию конфликта с Россией. Это вызвало вопросы внутри Пентагона, почему такую роль получил именно министр армии, а не сам Хегсет. При этом Белый дом заявил, что президент доволен работой обоих, а Дрисколл ранее дал понять, что не намерен уходить в отставку.
