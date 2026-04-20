Экс-мэр Ярославля рассказал, что постепенно выплачивает штраф

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Отбывший срок по обвинению в коррупции бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал РИА Новости, что понемногу выплачивает оставшуюся сумму наложенного на него штрафа, она составляет порядка 23,5 миллиона рублей.

Урлашов летом 2016 года получил 12 с половиной лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он освободился 30 декабря прошлого года.

Приговором суда на Урлашова был наложен штраф в размере 60 миллионов рублей.

По словам экс-мэра, из-за того, что штраф был выплачен не сразу, его сумма увеличилась, и на данный момент ему предстоит выплатить порядка 23,5 миллиона рублей.

"В данный момент у меня нет, конечно, таких возможностей (выплатить штраф – ред.)... Но я выплачиваю потихонечку, ежемесячно", - рассказал он.

Экс-мэр назвал штраф сумасшедшим и отметил, что, кроме установленных приговором суда ограничений на занятие государственных должностей в течение определенного времени, он не сможет этого сделать еще и до тех пор, пока не выплатит штраф.

"В общем, считайте, что это до конца жизни", - добавил Урлашов.