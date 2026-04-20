"Откровенная ложь". На Украине набросились на Зеленского из-за России - РИА Новости, 20.04.2026
23:04 20.04.2026 (обновлено: 23:24 20.04.2026)
"Откровенная ложь". На Украине набросились на Зеленского из-за России

Мендель рассказала о манипуляциях и лжи в заявлениях Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление главы МИД Эстонии о том, что слова Зеленского о подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
  • Мендель заявила о манипуляциях и лжи в заявлениях украинского лидера.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X рассказала о манипуляциях и лжи в заявлениях главы киевского режима.
«
"Как человек, поддерживающий множество контактов в различных секторах украинской власти, мне трудно объяснить масштабы лжи, распространяемой нашим лидером каждый день. Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Так Мендель прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Маргус Цахкна о том, что слова Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
