МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X рассказала о манипуляциях и лжи в заявлениях главы киевского режима.
"Как человек, поддерживающий множество контактов в различных секторах украинской власти, мне трудно объяснить масштабы лжи, распространяемой нашим лидером каждый день. Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад", — написала она.
Так Мендель прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Маргус Цахкна о том, что слова Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".