Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что Запад преувеличивает возможности вооружения, передаваемого Украине.
- По мнению Берлетика, цель Запада — вселить в украинцев ложную надежду, чтобы они продолжали быть вовлеченными в конфликт.
- Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Запад преувеличивает возможности вооружения, передаваемого Украине, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.
"Постоянно поступают заявления о новом "чудо-оружии", переданном Украине или разработанном ею. И причина, по которой Запад раздувает шумиху вокруг этого, заключается не в том, что оно действительно изменит весь ход СВО", — сказал он в эфире Youtube-канала.
По его мнению, суть в том, чтобы вселить украинцам ложную надежду.
"Чтобы они продолжали быть вовлеченными в конфликт, чтобы западная общественность в целом поддерживала войну, и чтобы все деньги, ресурсы и жертвы, необходимые от всех на Западе, постоянно вкладывались в эту войну против России", — резюмировал Берлетик.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
