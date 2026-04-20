На Украине военный угрожал прохожим ножом и ранил ребенка

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Самовольно оставивший часть украинский военный угрожал в Одессе прохожим ножом и ранил ребенка, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что нарушителя задержали. Он был пьян и, как выяснилось, самовольно оставил воинскую часть.