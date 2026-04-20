На Украине военный угрожал прохожим ножом и ранил ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе украинский военный, самовольно оставивший часть, угрожал прохожим ножом.
- Военный ранил ребенка, пострадавшего госпитализировали, а нарушителя задержали.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Самовольно оставивший часть украинский военный угрожал в Одессе прохожим ножом и ранил ребенка, сообщили в патрульной полиции Одесской области.
"В Одессе вооруженный мужчина угрожал прохожим… Поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Ребенка госпитализировали врачи скорой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Отмечается, что нарушителя задержали. Он был пьян и, как выяснилось, самовольно оставил воинскую часть.