ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действия "Востока" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток".
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств", - говорится в сводке.
22 июня 2022, 17:18