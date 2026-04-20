В Кривом Роге прогремел взрыв

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
