Зеленский не справился с Украиной из-за неопытности, считает Лукашенко

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не смог переломить национальный угар на Украине из-за неопытности, и националисты взяли верх.
Президент Белоруссии отметил, что Зеленский, поскольку был неопытный, многими процессами не управлял.
"И националисты взяли верх. А он с этим не справился", - подчеркнул он.