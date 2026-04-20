Зеленский не справился с Украиной из-за неопытности, считает Лукашенко
09:22 20.04.2026 (обновлено: 09:55 20.04.2026)
Зеленский не справился с Украиной из-за неопытности, считает Лукашенко

Лукашенко: Зеленский не смог переломить национальный угар на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не смог переломить националистический угар на Украине.
  • По мнению Лукашенко, Зеленский не справился с управлением из-за неопытности, и националисты взяли верх.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не смог переломить национальный угар на Украине из-за неопытности, и националисты взяли верх.
"Но он ее не изменил (политику Украины - ред.). Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломил", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT.
Президент Белоруссии отметил, что Зеленский, поскольку был неопытный, многими процессами не управлял.
"И националисты взяли верх. А он с этим не справился", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко заявил, что сочувствует Зеленскому, получившему Украину "готовой"
