18:55 20.04.2026

Куда пропали девять ученых США, связанных с НАСА

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo — Логотип НАСА
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Череда загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами, прокатилась по США. На сегодняшний день пресса насчитала уже девять подобных случаев, и список продолжает расти.
Что происходит в Америке? И что пытаются скрыть?

Девятый в списке

Еще один ученый, связанный с американской космической программой, пополнил растущий список погибших и пропавших без вести в США, пишет Daily Mail.
Речь идет о Майкле Дэвиде Хиксе, который являлся научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА. Ученый, работавший там с 1998 по 2022 год, опубликовал более 80 научных работ.
Он скончался 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Причина смерти не разглашается, а найти данные о вскрытии не удалось. Несмотря на отсутствие публичных обвинений в преступлении, дело Хикса стало девятым случаем за последние несколько лет, когда специалист, имевший доступ к космическим или ядерным секретам Америки, умер или таинственным образом исчез.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов — Космический центр имени Д. Ф. Кеннеди во Флориде
Прослеживаются связи

Причем трое из зловещего списка были тесно связаны с Хиксом. Например, Моника Реза, новый директор группы по обработке материалов в лаборатории НАСА, бесследно исчезла в июне 2025 года, буквально спустя несколько месяцев после начала работы в этой организации.
Недавно ушли из жизни еще два человека, тесно связанных с Лабораторией реактивного движения, в том числе давний коллега Хикса Фрэнк Майвальд, который умер в июле 2024 года в возрасте 61 года. Его безвременная кончина осталась практически незамеченной.
Астрофизик Карл Гриллмайр был убит на крыльце своего дома 16 февраля 2026 года. Его работы активно поддерживались лабораторией, Гриллмайр лично участвовал в крупных проектах по созданию космических телескопов.

Встревожило конгресс и разведку

Зловещая серия смертей и исчезновений привлекла внимание конгресса и представителей разведывательного сообщества США. "Можно сказать, что все случаи вызывают подозрения, а ведь это ученые, работавшие над критически важными технологиями", — говорит бывший заместитель директора ФБР Крис Стекер.
Стекер считает, что многие иностранные спецслужбы десятилетиями охотились за американцами, владеющими секретами национальных технологий.
В последние месяцы проводились четыре других расследования, в том числе громкое дело об исчезновении генерала ВВС в отставке Уильяма Нила МакКасленда и убийство уважаемого физика Нуно Лорейро.
