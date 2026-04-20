15:01 20.04.2026
В твороге двух белорусских производителей обнаружили токсическое вещество

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор выявил в твороге белорусских производителей ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт" остаточное содержание вещества, которое несет для человека риск токсического воздействия.
  • Введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции этих предприятий.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россельхознадзор выявил в твороге белорусских производителей ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт" остаточное содержание вещества, которое несет для человека риск токсического воздействия, введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщило ведомство.
"Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО "Смолевичи Молоко" и ОАО "Савушкин продукт", входящих в группы компаний Белоруссии "Серволюкс" и "Санта", в связи с выявлением остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге", - говорится в сообщении.
Там отметили, что альбендазол сульфон – это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии. Его наличие в молоке несет для человека риск токсического воздействия.
"Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции, поступающей на российский рынок. По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений", - добавили в Россельхознадзоре.
