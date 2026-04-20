Европа больше не может надеяться на защиту от США, заявил Туск

ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Европа больше не может надеяться, что США будут ее защищать, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я очень рад, что у нас обоих есть решительность удержать трансатлантические отношения на как можно более хорошем уровне, но одновременно мы не имеем сомнений относительно того, что мир изменился, и что Европа нуждается в максимальном единстве в эти трудные времена", - сказал Туск

Он отметил, что теперь безопасность Европы зависит только от нее самой.