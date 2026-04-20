Европа больше не может надеяться на защиту от США, заявил Туск

ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Европа больше не может надеяться, что США будут ее защищать, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он отметил, что теперь безопасность Европы зависит только от нее самой.
"Европа должна поверить в собственные силы и собственные возможности, ибо никто за нас этого не сделает. Если мы сами не обеспечим себе безопасность, то никто нам этого не обеспечит", - заявил польский премьер.
18 апреля, 10:34