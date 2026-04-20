Оппозиция в Турции требует объявить посла США персоной нон грата, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявления посла США в Турции Томаса Баррака на Анталийском дипломатическом форуме вызвали резкую реакцию турецкой оппозиции.
- Оппозиция обвинила посла в недопустимых высказываниях и потребовала объявить его персоной нон грата.
АНТАЛЬЯ, 20 апр — РИА Новости. Заявления посла США в Турции Томаса Баррака на Анталийском дипломатическом форуме о монархии на Ближнем Востоке вызвали резкую реакцию турецкой оппозиции, которая обвинила его в недопустимых высказываниях и потребовала объявить персоной нон грата, пишет газета Aydınlık.
Поводом для критики посла стали его слова об эффективности монархий как сильной управленческой силы на Ближнем Востоке.
"После его выступления в адрес посла прозвучала жёсткая критика, вплоть до призывов "выдворить его из страны", — отмечает издание.
По данным газеты, его заявления также затронули более широкий пересмотр внешнеполитического подхода США. Баррак отметил смещение фокуса Вашингтона и необходимость того, чтобы страны региона самостоятельно решали свои проблемы.
Кроме того, дипломат указал на невозможность силового устранения таких структур, как "Хезболлах", подчеркнув, что устойчивые решения лежат в плоскости развития и экономического роста.
Ранее Баррак подвергся критике за прогнозы о возможном сотрудничестве Турции и Израиля в энергетике, которые в Анкаре сочли политически некорректными. В дипломатической практике обсуждался и эпизод с его "колониальным" поведением на встрече с турецкими военными, а также неоднозначные публичные жесты и стиль общения, регулярно становившиеся предметом дискуссий. В целом эксперты в Турции отмечают, что Баррак часто вызывает критику из-за резких оценок и отхода от традиционной дипломатической риторики.