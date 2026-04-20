Оппозиция в Турции требует объявить посла США персоной нон грата, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 20.04.2026 (обновлено: 10:09 20.04.2026)
© AP Photo / Hussein MallaПосол США в Турции Томас Баррак
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления посла США в Турции Томаса Баррака на Анталийском дипломатическом форуме вызвали резкую реакцию турецкой оппозиции.
  • Оппозиция обвинила посла в недопустимых высказываниях и потребовала объявить его персоной нон грата.
АНТАЛЬЯ, 20 апр — РИА Новости. Заявления посла США в Турции Томаса Баррака на Анталийском дипломатическом форуме о монархии на Ближнем Востоке вызвали резкую реакцию турецкой оппозиции, которая обвинила его в недопустимых высказываниях и потребовала объявить персоной нон грата, пишет газета Aydınlık.
Поводом для критики посла стали его слова об эффективности монархий как сильной управленческой силы на Ближнем Востоке.
"После его выступления в адрес посла прозвучала жёсткая критика, вплоть до призывов "выдворить его из страны", — отмечает издание.
По данным газеты, его заявления также затронули более широкий пересмотр внешнеполитического подхода США. Баррак отметил смещение фокуса Вашингтона и необходимость того, чтобы страны региона самостоятельно решали свои проблемы.
Кроме того, дипломат указал на невозможность силового устранения таких структур, как "Хезболлах", подчеркнув, что устойчивые решения лежат в плоскости развития и экономического роста.
Ранее Баррак подвергся критике за прогнозы о возможном сотрудничестве Турции и Израиля в энергетике, которые в Анкаре сочли политически некорректными. В дипломатической практике обсуждался и эпизод с его "колониальным" поведением на встрече с турецкими военными, а также неоднозначные публичные жесты и стиль общения, регулярно становившиеся предметом дискуссий. В целом эксперты в Турции отмечают, что Баррак часто вызывает критику из-за резких оценок и отхода от традиционной дипломатической риторики.
В миреТурцияСШАБлижний ВостокХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала