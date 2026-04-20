Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе увеличилось до трех - РИА Новости, 20.04.2026
15:50 20.04.2026 (обновлено: 15:55 20.04.2026)
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Туапсе увеличилось до трех

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
  • Число пострадавших из-за атаки украинских БПЛА на Туапсе увеличилось до трех.
  • Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий, включая начальную школу и детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом, а также газовую трубу.
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки украинских БПЛА на Туапсе минувшей ночью увеличилось до трех, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех. В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Как ранее сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на понедельник. Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. В морском порту Туапсе произошло возгорание. В результате атаки один человек погиб, еще один находится в медицинском учреждении. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
