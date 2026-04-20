Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников, включены сирены системы оповещения.
- В Геленджике объявлена опасность БПЛА.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сирены системы оповещения включены в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, в Геленджике объявлена опасность БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в мэрии курорта", - говорится в сообщении.
Позднее оперштаб региона сообщил, что опасность БПЛА объявлена в Геленджике, ссылаясь на главу города Алексея Богодистова.
