В Минпромторге рассказали о снижении доли фальсификата икры в России
13:17 20.04.2026
В Минпромторге рассказали о снижении доли фальсификата икры в России

Минпромторг: доля фальсификата икры в России снизилась в 50 раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля фальсификата икры в России снизилась в 50 раз благодаря маркировке и интеграции системы с другими инструментами.
  • В молочной продукции доля фальсификата сократилась с 30 % до 0,002 %.
  • Сегодня в России в обязательной маркировке участвуют 36 товарных групп, а еще по 15 позициям идут эксперименты.
ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Доля фальсификата икры в России за счет маркировки и интеграции системы с другими инструментами снизилась в 50 раз, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
"Очень плотно мы работаем с системой министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора,... которая обеспечивает прослеживаемость продовольственного сырья. И вот благодаря этой интеграции мы сейчас можем контролировать, действительно ли из заявляемого сырья произведена готовая продукция… В кормах для животных такая доля фальсификата снизилась на две трети, в консервах - в три раза, а в икре - в 50 раз", - сказала Приезжева в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Она отметила, что в молочной продукции доля фальсификата сократилась с 30% до 0,002%. По ее словам, потребителю в России практически гарантировано, что, например, сметана произведена точно из молока, а не из каких-то заменителей.
Приезжева добавила, что сегодня в России в обязательной маркировке участвуют 36 товарных групп, а еще по 15 позициям идут эксперименты.
