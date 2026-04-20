В Минпромторге рассказали о снижении доли фальсификата икры в России

ТАШКЕНТ, 20 апр - РИА Новости. Доля фальсификата икры в России за счет маркировки и интеграции системы с другими инструментами снизилась в 50 раз, рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

Приезжева добавила, что сегодня в России в обязательной маркировке участвуют 36 товарных групп, а еще по 15 позициям идут эксперименты.