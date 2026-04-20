Более 250 помещений для бизнеса в Москве реализовали на торгах за I квартал

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.За первые три месяца текущего года на городских торгах было реализовано свыше 250 нежилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что реализация городского имущества на торгах — это важный инструмент развития предпринимательской активности в Москве. Интерес к приобретению недвижимости для ведения бизнеса остается стабильным как в историческом центре столицы, так и в районах с жилой многоквартирной застройкой.

"В качестве витрины объектов, выставляемых на городские аукционы, выступает столичный Инвестиционный портал. В первом квартале 2026 года на торгах реализовали 253 нежилых помещения общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров в 11 административных округах Москвы. Наибольший спрос пришелся на северную часть столицы, где прошли торги по продаже 36 объектов. На востоке Москвы реализовали 34 помещения, на юге — 30, на юго-востоке — 29 и 27 в Центральном административном округе", - отметил Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.

По его словам, в среднем на один лот претендовали шесть участников. Самыми востребованными стали объекты площадью от 50 до 100 квадратных метров — их количество составило около трети от всех реализованных помещений.

Большая часть выставленных на торги помещений для ведения предпринимательской деятельности имеет свободное назначение, что позволяет победителям аукционов открыть в них разные виды бизнеса: объекты придомовой инфраструктуры, заведения общественного питания, медицинские кабинеты, образовательные центры и культурно-досуговые учреждения.

"Спрос на помещения, расположенные на первых этажах, остается на высоком уровне среди предпринимателей: в преимущества таких объектов входят наличие одного или нескольких отдельных входов, удобный доступ для посетителей и, например, возможность организации летней террасы или тематического пространства поблизости для привлечения внимания клиентов. Всего за три месяца 2026 года с торгов ушло 155 объектов на первых этажах. Их доля в общем объеме реализованных в первом квартале нежилых помещений составила более 60%", — отметил Пуртов.

Кроме того, популярностью у представителей бизнеса пользуются подвалы. За первый квартал реализовали 47 таких объектов.