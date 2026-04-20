Александрова снялась с турнира WTA 1000 в Мадриде из-за травмы спины

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA 1000 в Мадриде, сообщается на сайте теннисного соревнования.

Турнир пройдет с 21 апреля по 3 мая. Призовой фонд превысит 8,2 миллиона евро, а победитель в одиночном разряде получит более 1 миллиона евро.