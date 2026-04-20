Александрова снялась с турнира WTA 1000 в Мадриде из-за травмы спины - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
17:12 20.04.2026
Александрова снялась с турнира WTA 1000 в Мадриде из-за травмы спины

Россиянка Александрова снялась с турнира WTA 1000 в Мадриде из-за травмы спины

  • Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA 1000 в Мадриде из-за травмы спины.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA 1000 в Мадриде, сообщается на сайте теннисного соревнования.
Турнир пройдет с 21 апреля по 3 мая. Призовой фонд превысит 8,2 миллиона евро, а победитель в одиночном разряде получит более 1 миллиона евро.
У 31-летней россиянки травма спины. На прошлой неделе Александрова принимала участие в турнире в Штутгарте, где на стадии 1/8 финала уступила чешке Линде Носковой.
Александрова - 14-я ракетка мира. В 2025 году она дошла до четвертого круга турнира в Мадриде, где проиграла японке Моюке Утидзиме.
