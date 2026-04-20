Андреева поднялась на одну позицию в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с седьмого на шестое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где уступила будущей победительнице соревнования и новому лидеру чемпионской гонки Елене Рыбакиной из Казахстана.
Россиянка Анна Калинская потеряла две позиции и занимает 20-е место. Диана Шнайдер поднялась с 24-й на 23-ю строчку, а Екатерина Александрова - с 38-й на 37-ю.
Рыбакина сместила с первой позиции белоруску Арину Соболенко. Третье место сохранила американка Джессика Пегула.
Чемпионская гонка WTA, версия от 20 апреля:
- 1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3983 очка;
- 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3800;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 2905;
- 4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2450;
- 5 (5). Каролина Мухова (Чехия) - 2270;
- 6 (7). Мирра Андреева (Россия) - 2063;
- 7 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 1927;
- 8 (8). Кори Гауфф (США) - 1803;
- 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1187;
- 10 (10). Аманда Анисимова (США) - 1130…
- 20 (18). Анна Калинская (Россия) - 739...
- 23 (24). Диана Шнайдер (Россия) - 703...
- 37 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 552.