Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
09:01 20.04.2026 (обновлено: 09:13 20.04.2026)
Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.
  • Другие российские теннисистки также показали различные результаты: Екатерина Александрова опустилась с 13-го на 14-е место, Диана Шнайдер сохранила 19-ю строчку, Людмила Самсонова поднялась с 21-й на 20-ю позицию, а Анна Калинская — с 23-й на 22-ю.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.
Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 13-го на 14-е место, Диана Шнайдер сохранила 19-ю строчку, Людмила Самсонова поднялась с 21-й на 20-ю позицию, а Анна Калинская — с 23-й на 22-ю.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает Рыбакина, третью — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 20 апреля:

