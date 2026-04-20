Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

- Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
- На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.
- Другие российские теннисистки также показали различные результаты: Екатерина Александрова опустилась с 13-го на 14-е место, Диана Шнайдер сохранила 19-ю строчку, Людмила Самсонова поднялась с 21-й на 20-ю позицию, а Анна Калинская — с 23-й на 22-ю.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.
Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 13-го на 14-е место, Диана Шнайдер сохранила 19-ю строчку, Людмила Самсонова поднялась с 21-й на 20-ю позицию, а Анна Калинская — с 23-й на 22-ю.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает Рыбакина, третью — американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 20 апреля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10895 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8500;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) - 7279;
- 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 7273;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6136;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5995;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3910;
- 8 (9). Мирра Андреева (Россия) - 3746;
- 9 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 3722;
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3531...
- 14 (13). Екатерина Александрова (Россия) - 2789...
- 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) - 2001;
- 20 (21). Людмила Самсонова (Россия) - 1895...
- 22 (23). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 64 (62). Вероника Кудерметова (Россия) - 998...
- 77 (75). Оксана Селехметьева (Россия) - 910;
- 79 (76). Анастасия Захарова (Россия) - 894...
- 89 (91). Анна Блинкова (Россия) - 819.
