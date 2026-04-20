Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP и занял 12-ю строчку.
- Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге, а Карен Хачанов переместился с 14-й на 16-ю строчку.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В предыдущем рейтинге Рублев занимал 15-ю позицию. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге. Карен Хачанов переместился с 14-й на 16-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Немец Александр Зверев также сохранил третью строчку.
Рейтинг ATP, версия от 20 апреля:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13350 баллов;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 12960;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5255;
- 4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4710;
- 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4100;
- 6 (6). Бен Шелтон (США) - 4070;
- 7 (8). Тейлор Фриц (США) - 3870;
- 8 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 3845;
- 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) - 3715;
- 10 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3560...
- 12 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2630...
- 16 (14). Карен Хачанов (Россия) - 2220.
