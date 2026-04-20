08:18 20.04.2026 (обновлено: 09:31 20.04.2026)
Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP и занял 12-ю строчку.
  • Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге, а Карен Хачанов переместился с 14-й на 16-ю строчку.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира категории ATP 500 в Барселоне, где проиграл французу Артуру Фису.
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Российская теннисистка выиграла парный турнир в Штутгарте
Вчера, 17:29
В предыдущем рейтинге Рублев занимал 15-ю позицию. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге. Карен Хачанов переместился с 14-й на 16-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Немец Александр Зверев также сохранил третью строчку.

Рейтинг ATP, версия от 20 апреля:

Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Португалии
Вчера, 16:38
 
