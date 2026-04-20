Технологический суверенитет для ЦОД: ставка на решения IEK GROUP

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский рынок центров обработки данных активно развивается: по прогнозам экспертов IEK GROUP, отрасль ЦОД в ближайшие пять лет увеличится до двух раз. Компании переводят бизнес-процессы в цифровой формат, генерируя огромные массивы данных. Для их хранения, обработки и передачи нужна мощная и надежная инфраструктура.

IEK GROUP. Одно из крупнейших российских предприятий машиностроительной отрасли, создавая центр обработки данных, выбрало комплексное предложение

"Это масштабный проект, для которого наши инженеры создали индивидуальное решение. Они оказывали техническую поддержку на всех этапах, помогая решать сложные вопросы и задачи. Результат ― проект реализован качественно и в срок", - рассказал директор департамента отраслевых проектов IEK GROUP Максим Смирнов.

Специалисты IEK GROUP предложили установить распределительные силовые щиты на номинальные токи 3200А с секционированием 3b, с системами автоматического ввода резерва (АВР) и мониторинга параметров электроснабжения.

В качестве главного распределительного щита в проекте применено полностью испытанное решение IEK ― низковольтное комплектное устройство (НКУ) FORMAT PRO ("Формат Про"). Его модульная конструкция позволила собрать шкаф с учетом потребностей именно этого проекта. Для этого в системе НКУ предусмотрены разные секции ― вводные, секционные, распределительные, кабельные, созданные на основе силового оборудования ARMAT и корпусов серии FORMAT.

Система НКУ FORMAT PRO спроектирована с учетом особенностей физических процессов, возникающих в электроустановке при ее эксплуатации, что подтверждено испытаниями по ГОСТ 61439. Она гарантирует безопасность эксплуатирующего персонала, скорость монтажа и удобство проектирования. В настоящий момент FORMAT PRO уже доступна в исполнении на номинальный ток 6300 А. Чтобы обеспечить надежность, способную выдержать такую нагрузку, и при этом сохранить компактные габаритные размеры, инженеры IEK GROUP разработали новую компоновку элементов. Система сборных шин в ней располагается по задней стенке, что улучшает конвекцию, предотвращая перегрев, и снижает стоимость НКУ за счет экономии меди.

В составе распределительного щита применена система автоматического ввода резерва (АВР). Система, собранная на аппаратной базе ONI (бренд, принадлежащий IEK GROUP), обеспечивает контроль наличия питания от разных источников, а также переключение на резервные источники электропитания без участия человека. Так сохраняется бесперебойная работа критически важного оборудования. Управлять системой АВР, контролировать параметры НКУ и диагностировать состояние можно удаленно. Совместимость всех элементов в комплексе позволила сэкономить время на подборе оборудования, разработке схем и написании программы, что сократило сроки создания проекта.

НКУ в ЦОД сегодня не просто вводно-распределительные электрощиты, но и часть цифровой инфраструктуры. В новом проекте за мониторинг и управление инженерными системами отвечают продукты IEK DIGITAL. Основой стала программная платформа для разработки систем промышленной автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов MasterSCADA 4D. Ее внедрение позволяет контролировать и регулировать работу оборудования, оптимизировать расход энергоресурсов, своевременно выявлять и устранять неисправности, а также обеспечивать безопасность всего процесса.

В комплексное решение от IEK GROUP для ЦОД вошел и шинопровод LINEBAR, создав максимальный уровень безопасности персонала и сэкономив место в электрощитовой. Шинопровод с минимальными потерями обеспечивает передачу мощности от трансформаторов к распределительным щитам и далее до потребителей. LINEBAR изготавливается на флагманском предприятии IEK GROUP в Ясногорске Тульской области, имеет широкий спектр применения в сетях до 1000 В. Оборудование имеет степень защиты IP55 (International Protection – международная защита), что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. Конструктивные особенности позволяют исключить ошибки при монтаже.

Работа по созданию решения для центров обработки данных является стратегическим направлением для IEK GROUP. С начала 2026 года компания выпустила на рынок две новинки под брендом ITK. ITK IQLink ― интеллектуальная структурированная кабельная система, которая позволяет в режиме реального времени контролировать события в кабельной инфраструктуре заказчика. Программно-аппаратный комплекс мониторинга инфраструктуры ЦОД ITK IQData (Интеллектуальные данные) предназначен для контроля параметров окружающей среды, энергопотребления и доступа в серверные помещения. Оба продукта уже в продаже.

В разработке находятся новые решения, которые будут представлены рынку позже. Они станут дополнением к уже существующему комплексу оборудования и программного обеспечения для дата-центров от бренда IEK.