Цивилева рассказала, сколько времени нужно для ресоциализации ветеранов СВО

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обществу необходимо помочь ветеранам СВО после демобилизации, особенно для ресоциализации важны первые три года, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В понедельник в Национальном центре "Россия" стартовал III Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", который собрал представителей всех 89 регионов страны.

По ее словам, если общество, включая работодателей, сможет правильно выстроить взаимодействие с ветеранами в течение этого периода, сформируется устойчивая система поддержки, которая поможет облегчить ситуацию и для бывших военных, и для других граждан.