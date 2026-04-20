Цивилева рассказала, сколько времени нужно для ресоциализации ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обществу необходимо помочь ветеранам СВО после демобилизации, особенно для ресоциализации важны первые три года, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В понедельник в Национальном центре "Россия" стартовал III Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", который собрал представителей всех 89 регионов страны.
"Нам МВД считало статистику, касающуюся предыдущих локальных войн и конфликтов, Великой Отечественной войны, и самые необходимые для адаптации (к мирной жизни - ред.) оказались первые три года. Нам в эти первые три года необходимо мобилизоваться все вместе и направить максимально силы, дать возможность ресоциализироваться тем, кто возвращается (из зоны спецоперации - ред.)", - сказала Цивилева в ходе панельной дискуссии "Интеграция СВОих героев в мирную жизнь".
По ее словам, если общество, включая работодателей, сможет правильно выстроить взаимодействие с ветеранами в течение этого периода, сформируется устойчивая система поддержки, которая поможет облегчить ситуацию и для бывших военных, и для других граждан.