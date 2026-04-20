Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала, сколько времени нужно для ресоциализации ветеранов СВО - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 20.04.2026
Цивилева рассказала, сколько времени нужно для ресоциализации ветеранов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Цивилева заявила, что первые три года после демобилизации наиболее важны для ресоциализации ветеранов СВО.
  • Цивилева подчеркнула необходимость объединения усилий общества для помощи ветеранам в этот период.
  • По словам Цивилевой, правильное взаимодействие общества с ветеранами в первые три года поможет сформировать устойчивую систему поддержки.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обществу необходимо помочь ветеранам СВО после демобилизации, особенно для ресоциализации важны первые три года, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В понедельник в Национальном центре "Россия" стартовал III Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", который собрал представителей всех 89 регионов страны.
"Нам МВД считало статистику, касающуюся предыдущих локальных войн и конфликтов, Великой Отечественной войны, и самые необходимые для адаптации (к мирной жизни - ред.) оказались первые три года. Нам в эти первые три года необходимо мобилизоваться все вместе и направить максимально силы, дать возможность ресоциализироваться тем, кто возвращается (из зоны спецоперации - ред.)", - сказала Цивилева в ходе панельной дискуссии "Интеграция СВОих героев в мирную жизнь".
По ее словам, если общество, включая работодателей, сможет правильно выстроить взаимодействие с ветеранами в течение этого периода, сформируется устойчивая система поддержки, которая поможет облегчить ситуацию и для бывших военных, и для других граждан.
ОбществоРоссияАнна Цивилева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала