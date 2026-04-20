Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 20.04.2026
СК возбудил дело после сообщений об избиении ветерана СВО в пермском автобусе

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на город Пермь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мотовилихинском районе Перми избили ветерана специальной военной операции.
  • СУСК по региону возбудил уголовное дело о хулиганстве на основании информации в соцсетях.
ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после появления данных об избиении ветерана специальной военной операции в Мотовилихинском районе Перми, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, ранее в соцсетях появилась информация, что в городской маршрутке в пермской Мотовилихе был избит мужчина, являющийся ветераном специальной военной операции.
"На основании информации, размещенной в соцмедиа, об избиении участника специальной военной операции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала