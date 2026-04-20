СК возбудил дело после сообщений об избиении ветерана СВО

ПЕРМЬ, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после появления данных об избиении ветерана специальной военной операции в Мотовилихинском районе Перми, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, ранее в соцсетях появилась информация, что в городской маршрутке в пермской Мотовилихе был избит мужчина, являющийся ветераном специальной военной операции.