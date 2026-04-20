ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и склад горючего", - отмечает Минобороны РФ.