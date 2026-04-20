Суд изъял у экс-главы отдела ФССП на Кубани 138 миллионов рублей активов

13:52 20.04.2026 (обновлено: 13:55 20.04.2026)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции об изъятии коррупционных активов бывшего начальника межрайонного отдела ГУФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры и его родственников, сообщает объединенная пресс-служба судов края.
Как в ноябре сообщала Генпрокуратура, Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил иск надзорного ведомства к Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства были обращены коррупционно нажитое имущество и деньги на общую сумму более 138 миллионов рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Дагестане экс-помощника судьи осудили на 11,5 года колонии за взятки
Вчера, 13:28
В частности, взыскание было обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 "квадрат") и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей. Решение было обжаловано.
"Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, признав его законным и справедливым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение вступило в законную силу.
В суде уточнили, что в период прохождения федеральной государственной службы Квашура приобрел 13 объектов недвижимости, 11 премиальных автомобилей общей стоимостью не менее 94,5 миллиона рублей. Часть имущества к настоящему времени ответчиками отчуждена путем заключения возмездных сделок, деньги, полученные от продажи имущества, обращены Квашурой и близкими ему лицами в их пользу.
Суд решил, что при таких обстоятельствах вышеуказанное имущество, приобретенное Квашурой на неподтвержденные доходы, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости реализованного имущества, подлежат обращению в доход государства.
Александр Тер-Аванесов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ за мошенничество
Вчера, 11:36
 
