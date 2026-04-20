Жителя Подмосковья осудили на восемь лет за убийство собутыльника саблей

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил местного жителя к 8 годам за убийство знакомого с помощью сабли, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как было установлено в суде, в ноябре 2025 года фигурант распивал спиртное с товарищем. Между ними внезапно возникла ссора, в результате чего потерпевший получил удары в область шеи и груди кинжалом и саблей. Смерть наступила на месте происшествия.
"Суд признал Куренкова П.В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.