Жителя Читы осудили на 18 лет за убийство с особой жестокостью из ревности - РИА Новости, 20.04.2026
10:14 20.04.2026
Жителя Читы осудили на 18 лет за убийство с особой жестокостью из ревности

Житель Читы получил 18 лет колонии за убийство с особой жестокостью из ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Читы признали виновным в убийстве из ревности с особой жестокостью.
  • Убийца нанес жертве не менее 24 ударов ножом, более 30 минут фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона и отправил видеозаписи предмету ревности.
  • Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
МАГАДАН, 20 апр - РИА Новости. Суд в Забайкальском крае признал жителя Читы Эдуарда Дементьева виновным в убийстве из ревности с особой жестокостью и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, издевательства над жертвой мужчина снимал на камеру мобильного телефона, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что в мае прошлого года Дементьев после совместного распития спиртного в квартире у мужчины, с которым он познакомился накануне, на почве необоснованной ревности к своей знакомой решил совершить убийство хозяина дома. С этой целью злоумышленник нанес ему не менее 24 ударов ножом в голову, лицо, шею, тело, верхние и нижние конечности, а также руками и ногами в голову", - говорится в сообщении.
Дополняется, что свои действия подсудимый снимал на камеру мобильного телефона.
"Он более 30 минут фиксировал с помощью камеры мобильного телефона, добавляя комментарии, а также позировал с еще живым мужчиной, осуществляя глумление и истязание, после чего отправил видеозаписи предмету ревности. От полученных колото-резаных ранений с повреждением сердца потерпевший скончался на месте преступления", - дополняет надзорное ведомство.
В итоге суд признал Дементьева виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
