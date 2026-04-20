Жителя Читы осудили на 18 лет за убийство с особой жестокостью из ревности

МАГАДАН, 20 апр - РИА Новости. Суд в Забайкальском крае признал жителя Читы Эдуарда Дементьева виновным в убийстве из ревности с особой жестокостью и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, издевательства над жертвой мужчина снимал на камеру мобильного телефона, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что в мае прошлого года Дементьев после совместного распития спиртного в квартире у мужчины, с которым он познакомился накануне, на почве необоснованной ревности к своей знакомой решил совершить убийство хозяина дома. С этой целью злоумышленник нанес ему не менее 24 ударов ножом в голову, лицо, шею, тело, верхние и нижние конечности, а также руками и ногами в голову", - говорится в сообщении

Дополняется, что свои действия подсудимый снимал на камеру мобильного телефона.

"Он более 30 минут фиксировал с помощью камеры мобильного телефона, добавляя комментарии, а также позировал с еще живым мужчиной, осуществляя глумление и истязание, после чего отправил видеозаписи предмету ревности. От полученных колото-резаных ранений с повреждением сердца потерпевший скончался на месте преступления", - дополняет надзорное ведомство.

В итоге суд признал Дементьева виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.