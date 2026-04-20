Рейтинг@Mail.ru
Новый газопровод высокого давления в Москве готов уже наполовину
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:58 20.04.2026
Новый газопровод высокого давления в Москве готов уже наполовину

Строительство газопровода высокого давления в ЦАО и СЗАО завершено наполовину

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Работы с газопроводом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Работы с газопроводом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления в Центральном и Северо-Западном административных округах Москвы выполнено уже наполовину, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Новый газопровод высокого давления в ЦАО и СЗАО готов наполовину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуется на территории районов Хорошево-Мневники и Пресненский и направлен на повышение надежности системы газоснабжения и развитие городской инфраструктуры.
В сообщении уточняется, что общая протяженность газопровода составит около 1,5 километра, при этом более 1,4 километра прокладываются бестраншейным методом. Открытая прокладка применяется лишь на отдельных участках.
"Основной объем строительства - свыше 1441 метра - ведется закрытым способом, что позволяет минимизировать вмешательство в городскую среду. Такой подход исключает необходимость масштабных разрытий, снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет сохранить существующие инженерные коммуникации в рабочем состоянии", - добавили на портале.
Также в рамках проекта предусмотрено создание девяти подземных переходов методом микротоннелирования, что позволяет проводить работы под дорогами и инженерными коммуникациями без их повреждения. "Новый газопровод станет важной частью энергетической инфраструктуры Москвы", - подчеркивается в сообщении.
Новый газопровод обеспечит стабильное газоснабжение жилых домов, социальных объектов и создаст возможности для подключения новых потребителей, указали на сайте. Кроме того, работы ведутся с использованием современного оборудования и в соответствии с требованиями безопасности, в том числе в условиях плотной городской застройки.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала