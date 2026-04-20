Новый газопровод высокого давления в Москве готов уже наполовину

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления в Центральном и Северо-Западном административных округах Москвы выполнено уже наполовину, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проект реализуется на территории районов Хорошево-Мневники и Пресненский и направлен на повышение надежности системы газоснабжения и развитие городской инфраструктуры.

В сообщении уточняется, что общая протяженность газопровода составит около 1,5 километра, при этом более 1,4 километра прокладываются бестраншейным методом. Открытая прокладка применяется лишь на отдельных участках.

"Основной объем строительства - свыше 1441 метра - ведется закрытым способом, что позволяет минимизировать вмешательство в городскую среду. Такой подход исключает необходимость масштабных разрытий, снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет сохранить существующие инженерные коммуникации в рабочем состоянии", - добавили на портале.

Также в рамках проекта предусмотрено создание девяти подземных переходов методом микротоннелирования, что позволяет проводить работы под дорогами и инженерными коммуникациями без их повреждения. "Новый газопровод станет важной частью энергетической инфраструктуры Москвы", - подчеркивается в сообщении.