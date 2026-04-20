Более 50 единиц коммунальной техники получило Ставрополье по госпрограмме

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:29 20.04.2026
Ставрополье получило 55 единиц коммунальной техники по госпрограмме

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С 2023 по 2025 годы Ставропольский край получил 55 единиц современной коммунальной и дорожной техники в рамках региональной госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти цели направлено более 450 миллионов рублей. Распределение субсидий между муниципалитетами осуществлялось на основе конкурсного отбора.
Рабочие в цехе промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
27 февраля, 15:28
Новую технику приобрели несколько территорий – Ставрополь, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Железноводск, а также Новоселицкий, Шпаковский, Ипатовский и Кировский округа. Среди приобретенной техники - комбинированные дорожные, вакуумно-подметальные, уборочные, универсальные коммунальные машины, трактора, погрузчики, спецавтомобили и другая техника.
"В совокупности за три года при поддержке губернатора Владимира Владимирова парки коммунальной техники в муниципалитетах Ставрополья пополнились 55 новыми единицами. Реализация госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" обеспечила системное обновление материально‑технической базы отрасли и позволила повысить качество работы коммунальных служб на всей территории региона", – рассказал министр ЖКХ края Александр Рябикин.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала