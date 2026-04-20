Более 50 единиц коммунальной техники получило Ставрополье по госпрограмме

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С 2023 по 2025 годы Ставропольский край получил 55 единиц современной коммунальной и дорожной техники в рамках региональной госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти цели направлено более 450 миллионов рублей. Распределение субсидий между муниципалитетами осуществлялось на основе конкурсного отбора.
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
Новую технику приобрели несколько территорий – Ставрополь, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Железноводск, а также Новоселицкий, Шпаковский, Ипатовский и Кировский округа. Среди приобретенной техники - комбинированные дорожные, вакуумно-подметальные, уборочные, универсальные коммунальные машины, трактора, погрузчики, спецавтомобили и другая техника.
"В совокупности за три года при поддержке губернатора Владимира Владимирова парки коммунальной техники в муниципалитетах Ставрополья пополнились 55 новыми единицами. Реализация госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" обеспечила системное обновление материально‑технической базы отрасли и позволила повысить качество работы коммунальных служб на всей территории региона", – рассказал министр ЖКХ края Александр Рябикин.