Более 50 единиц коммунальной техники получило Ставрополье по госпрограмме

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С 2023 по 2025 годы Ставропольский край получил 55 единиц современной коммунальной и дорожной техники в рамках региональной госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти цели направлено более 450 миллионов рублей. Распределение субсидий между муниципалитетами осуществлялось на основе конкурсного отбора.

Новую технику приобрели несколько территорий – Ставрополь, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Железноводск, а также Новоселицкий, Шпаковский, Ипатовский и Кировский округа. Среди приобретенной техники - комбинированные дорожные, вакуумно-подметальные, уборочные, универсальные коммунальные машины, трактора, погрузчики, спецавтомобили и другая техника.