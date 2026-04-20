Чиновники Британии критикуют Стармера за нежелание руководить, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергается критике со стороны британских чиновников и политиков Лейбористской партии.
- Стармера обвиняют в неспособности руководить, отсутствии «четкой миссии» и нехватке энергии для проведения реформ.
- Критикующие отмечают, что премьер-министр мало интересуется людьми и политической стратегией.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергается критике со стороны британских чиновников, а также приближенных к Лейбористской партии политиков за неспособность и нежелание руководить страной, отсутствие "четкой миссии" и нехватку энергии для проведения реформ, пишет издание Politico, ссылаясь на беседы с десятками политиков и чиновников.
"Многие считают, что Кир Стармер - хороший человек, который не справляется со своими обязанностями... Они ошибаются. Он - придурок, который не справляется со своими обязанностями", - заявил один из источников издания.
Собеседники Politico считают, что Стармер не способен руководить командой, испытывает отвращение к конфликтам, не имеет "четкой миссии" для осуществления власти; ему не хватает энергии для проведения перемен, он мало интересуется людьми и не интересуется политической стратегией, а также любит проводить время вне офиса больше, чем следовало бы.
"Он совершенно не способен руководить командой ни на Даунинг-стрит, ни в кабинете министров, ни в правительстве в целом, и все сводится к тому, что он в корне не заинтересован в людях", - добавил один из источников газеты.
Многие из тех, кто беседовал с изданием, указывали на отсутствие любопытства у премьер-министра, который "просто не задает вопросов ни по темам политики, ни по вопросам этикета".