Чиновники Британии критикуют Стармера за нежелание руководить, пишут СМИ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергается критике со стороны британских чиновников, а также приближенных к Лейбористской партии политиков за неспособность и нежелание руководить страной, отсутствие "четкой миссии" и нехватку энергии для проведения реформ, пишет издание Politico, ссылаясь на беседы с десятками политиков и чиновников.

"Многие считают, что Кир Стармер - хороший человек, который не справляется со своими обязанностями... Они ошибаются. Он - придурок, который не справляется со своими обязанностями", - заявил один из источников издания.

Собеседники Politico считают, что Стармер не способен руководить командой, испытывает отвращение к конфликтам, не имеет "четкой миссии" для осуществления власти; ему не хватает энергии для проведения перемен, он мало интересуется людьми и не интересуется политической стратегией, а также любит проводить время вне офиса больше, чем следовало бы.

"Он совершенно не способен руководить командой ни на Даунинг-стрит, ни в кабинете министров, ни в правительстве в целом, и все сводится к тому, что он в корне не заинтересован в людях", - добавил один из источников газеты.