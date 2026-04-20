Умер народный артист России Сергей Стадлер
22:13 20.04.2026 (обновлено: 22:28 20.04.2026)
Умер народный артист России Сергей Стадлер

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно скончался.
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким музыканта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно скончался, соболезнования его родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба его администрации.
"Российская культура понесла большую утрату. Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Как отметил Беглов, имя Стадлера стало символом высочайшего исполнительского мастерства. Его творческая биография отмечена мировыми гастролями в самых известных концертных залах, а также крупными симфоническими проектами.
"Сергея Стадлера воспитал Санкт-Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем", — заключил губернатор.
О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.
 
