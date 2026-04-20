МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия Российской Федерации нанесла групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли 1 205 военнослужащих, 274 дронов и 77 единицы военной автомобильной техники.

Средства ПВО за ночь уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией России.

ПВО с начала года сбила не менее 30 132 украинских БПЛА над территорией РФ, 2 002 из них - за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости.

Успехи ВС РФ на передовой

Командир мотострелкового взвода ВС РФ, гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ , сообщило Минобороны России. Как отметило министерство, окружив укрепление противника с двух сторон, взвод Халиллаева внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп. В итоге, опорный пункт был захвачен, а командир мотострелкового взвода лично уничтожил пять боевиков ВСУ.

Расчет FPV-дронов под командованием гвардии сержанта Николая Алексеева уничтожил более 15 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку противника, сообщило Минобороны РФ. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 315 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

РСЗО БМ-21 "Град" отработал по цели в Херсоне и поразил скопление живой силы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир расчета гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Первый".

Военнослужащие группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 350 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным "Шот".

Наши разработки

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" может поразить любую ракету НАТО , заявил РИА Новости старший оператор зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Восток" с позывным "Медведь". Ракетный комплекс по тактико-техническим характеристикам способен поразить почти любую ракету НАТО, сказал военнослужащий.

Командир взвода огневой поддержки российской группировки войск "Центр" Александр Петрин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". По его словам, техника сочетает в себе мощную базу танка и вооружение, ориентированное на поражение живой силы ВСУ и легкобронированных целей.

Предотвращен планировавшийся Киевом теракт

ФСБ предотвратила террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии , из ее рюкзака изъята взрывчатка, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ. Бомбу в Пятигорске , которую нашли в рюкзаке у гражданки ФРГ, дистанционно должен был привести в действие исламист из Центральной Азии , а сама женщина должна была погибнуть. Гражданка Германии задержана ФСБ. Теракт в Пятигорске был спланирован утром, чтобы среди правоохранителей было как можно больше жертв. Гражданка ФРГ признала, что по указанию украинского куратора доставляла взрывчатку.

Подлости ВСУ

Киевский режим обманными методами заманивает жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона на выезд из города, а потом бросает их и не оказывает никакой помощи, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Садьдо.

Пленный украинский военнослужащий Николай Герман сообщил РИА Новости, что водители такси активно сотрудничают с военкоматами, получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста.

Ближний Восток. ВСУ берут в наемники сапожников, бухгалтеров и агротехников из Колумбии , сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину

Погиб мирный житель, еще один мужчина ранен в результате массированной атаки ВСУ на Туапсе , сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Возгорание в морском порту произошло при массированной атаке БПЛА на Туапсе, повреждена гражданская инфраструктура в городе.

"Донаты" для ВСУ