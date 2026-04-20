Дроноводы "Севера" сорвали восстановление укреплений ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 20.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 20.04.2026 (обновлено: 07:54 20.04.2026)
Дроноводы "Севера" сорвали восстановление укреплений ВСУ под Харьковом

РИА Новости: ВС России сорвали попытку ВСУ восстановить позиции под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие с БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие с БПЛА. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделение беспилотных систем группировки «Север» предотвратило попытку ВСУ восстановить разрушенные позиции в Харьковской области.
  • Расчет «Молния-2» 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес удар по позициям ВСУ в Харьковской области, повредив окопы, блиндажи и огневые точки.
  • После обнаружения активности живой силы противника был нанесен повторный удар с помощью беспилотника для полной ликвидации личного состава ВСУ.
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем группировки "Север" предотвратило попытку ВСУ восстановить разрушенные позиции в Харьковской области, нанеся точечные удары, рассказал РИА Новости начальник беспилотных систем полка с позывным "Тольятти".
"Расчет "Молния-2" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвали попытку восстановления инженерных сооружений ВСУ в Харьковской области", - сообщил он.
По данным "Тольятти", в ходе наблюдения была замечена активность живой силы противника, проводившие восстановление разрушенных укреплений. После обнаружения цели по позициям был нанесен удар осколочно-фугасной боевой частью, в результате чего были повреждены окопы, блиндажи и огневые точки.
Для полной ликвидации живой силы, как уточнил собеседник агентства, по местам расположения личного состава ВСУ был нанесен повторный удар с помощью беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
