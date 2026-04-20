БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем группировки "Север" предотвратило попытку ВСУ восстановить разрушенные позиции в Харьковской области, нанеся точечные удары, рассказал РИА Новости начальник беспилотных систем полка с позывным "Тольятти".
"Расчет "Молния-2" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвали попытку восстановления инженерных сооружений ВСУ в Харьковской области", - сообщил он.
По данным "Тольятти", в ходе наблюдения была замечена активность живой силы противника, проводившие восстановление разрушенных укреплений. После обнаружения цели по позициям был нанесен удар осколочно-фугасной боевой частью, в результате чего были повреждены окопы, блиндажи и огневые точки.
Для полной ликвидации живой силы, как уточнил собеседник агентства, по местам расположения личного состава ВСУ был нанесен повторный удар с помощью беспилотника.
22 июня 2022, 17:18