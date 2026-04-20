ВС России в апреле сбили 350 гексакоптеров ВСУ на Харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 350 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным "Шот".

По его словам, контроль воздушного пространства и поражение беспилотников ведутся ежедневно силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп, а также расчетов FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем.

"Военнослужащие шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 350 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на Харьковском направлении с начала апреля", - рассказал собеседник агентства.