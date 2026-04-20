Операторы БПЛА группировки "Север" уничтожили американский Humvee

КУРСК, 20 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил американский бронеавтомобиль Humvee в Сумской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Велес".
"В ходе боевого дежурства на Сумском направлении получили от разведки координаты с данными о перемещении бронеавтомобиля с опознавательными знаками ВСУ. Незамедлительно направили в указанную точку FPV-дрон", - рассказал "Велес".
Он уточнил, что по указанным координатам выявили бронеавтомобиль Humvee ВСУ.
"Догнали, отработали. Цель была уничтожена", - рассказал "Велес".
