Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление живой силы ВСУ в Херсоне.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РСЗО БМ-21 "Град" отработал по цели в Херсоне и поразил скопление живой силы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир расчета гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Первый".
"Планово отработали по цели в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании. Расчет опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в темное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу", - сказал "Первый".
Как отметили в Минобороны, расчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
22 июня 2022, 17:18