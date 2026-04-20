Российский расчет FPV-дронов уничтожил более 15 боевиков ВСУ и артустановку

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов под командованием гвардии сержанта Николая Алексеева уничтожил более 15 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку противника, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, гвардии сержант Алексеев проходит военную службу в должности начальника расчета FPV-дронов взвода беспилотных систем ВС РФ, который выполняет задачу по уничтожению техники противника в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
"В ходе воздушной разведки расчетом были обнаружены позиции вражеских самоходных артиллерийских установок и маршруты следования групп подвоза боеприпасов. Оценив обстановку, Николай приказал операторам дронов нанести удар по выявленной технике противника, затем он спланировал еще один вылет для ее полного уничтожения. Успешно преодолев зону воздействия РЭБ противника, операторы нанесли точечные удары по технике и группам подвоза боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в результате совершенных расчетом ударов было уничтожено более 15 украинских боевиков, три единицы автомобильной техники и одна самоходная артиллерийская установка противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
