Российский расчет FPV-дронов уничтожил более 15 боевиков ВСУ и артустановку

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов под командованием гвардии сержанта Николая Алексеева уничтожил более 15 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку противника, сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки расчетом были обнаружены позиции вражеских самоходных артиллерийских установок и маршруты следования групп подвоза боеприпасов. Оценив обстановку, Николай приказал операторам дронов нанести удар по выявленной технике противника, затем он спланировал еще один вылет для ее полного уничтожения. Успешно преодолев зону воздействия РЭБ противника, операторы нанесли точечные удары по технике и группам подвоза боеприпасов", - говорится в сообщении.