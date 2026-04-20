Рейтинг@Mail.ru
Российский расчет FPV-дронов уничтожил более 15 боевиков ВСУ и артустановку
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 20.04.2026
Российский расчет FPV-дронов уничтожил более 15 боевиков ВСУ и артустановку

© РИА Новости / Мария Марикян Операторы расчета FPV-дронов добираются на позиции на внедорожнике багги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов под командованием гвардии сержанта Николая Алексеева уничтожил более 15 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку.
  • В результате ударов, нанесенных расчетом, также были уничтожены три единицы автомобильной техники противника.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Расчет FPV-дронов под командованием гвардии сержанта Николая Алексеева уничтожил более 15 украинских боевиков и самоходную артиллерийскую установку противника, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, гвардии сержант Алексеев проходит военную службу в должности начальника расчета FPV-дронов взвода беспилотных систем ВС РФ, который выполняет задачу по уничтожению техники противника в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Командир взвода ВС России под обстрелом разработал новую стратегию атаки
00:10
"В ходе воздушной разведки расчетом были обнаружены позиции вражеских самоходных артиллерийских установок и маршруты следования групп подвоза боеприпасов. Оценив обстановку, Николай приказал операторам дронов нанести удар по выявленной технике противника, затем он спланировал еще один вылет для ее полного уничтожения. Успешно преодолев зону воздействия РЭБ противника, операторы нанесли точечные удары по технике и группам подвоза боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в результате совершенных расчетом ударов было уничтожено более 15 украинских боевиков, три единицы автомобильной техники и одна самоходная артиллерийская установка противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала